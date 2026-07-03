Украинцев предупреждают о грозах и граде / © ТСН

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В пятницу, 3 июля, аномальная жара в Украине начнёт стремительно спадать, однако прохождение холодного атмосферного фронта будет сопровождаться сильными грозовыми ливнями, градом и опасными порывами ветра.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в пятницу, 3 июля, погода в Украине претерпит существенные изменения под влиянием холодного атмосферного фронта, который принесет кратковременные дожди и грозы почти во все регионы страны. Сухой и солнечной останется синоптическая обстановка лишь на востоке.

Из-за значительных перепадов температуры и предшествующей сильной жары грозовые облака могут сопровождаться шквальным ветром, поэтому водителям рекомендуется заранее позаботиться о безопасном месте для парковки автомобилей. Также учитывать изменение погодных условий следует людям, чувствительным к погодным условиям, которые могут почувствовать ухудшение самочувствия.

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Вместе с атмосферным фронтом наступит и долгожданное ослабление жары. В западных областях, а также в Киевской, Житомирской и Винницкой областях столбики термометров опустятся до комфортных +24…+29 градусов тепла. В то же время на остальной территории Украины по-прежнему будет преобладать жаркая воздушная масса, и днем воздух прогреется до +30…+34 градусов выше нуля.

Как отмечает руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань, на смену продолжительной жаре в Украине придет ощутимое похолодание, однако это будет опасно. По словам синоптика, уже 3 июля через центральные регионы пройдет мощный атмосферный фронт. Его движение вызовет резкое столкновение двух противоположных воздушных потоков — раскалённого африканского тепла и прохладных, нестабильных масс с Северного моря.

«Именно это станет катализатором для развития грозовых дождей, местами сильных, шквалов со скоростью 17–22 м/с; в отдельных районах возможен град», — предупреждает метеоролог.

Как отмечает Постригань, ранее специалисты часто описывали подобные процессы как резкое изменение синоптической ситуации, сопровождающееся стремительным падением температуры воздуха на 10 градусов и более в течение суток. Именно такое ощутимое и быстрое похолодание ожидается уже в эту пятницу. Нестабильные погодные условия, которые, хотя и останутся относительно теплыми, принесут с собой ливни, молнии, шквалы и местами град. Такая ситуация заставляет быть максимально бдительными, поэтому во время непогоды крайне важно строго соблюдать правила безопасности.

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По данным Украинского гидрометеорологического центра, 3 июля в Украине будет облачно с прояснениями.

В большинстве западных и северных областей, а также в Винницкой, днем — в центральных, Одесской и Николаевской областях пройдут умеренные, местами сильные дожди с грозами. В отдельных районах ожидается град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. На остальной территории синоптики осадков не прогнозируют.

Ветер будет дуть северо-западный, на востоке страны — восточный, со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +18 до +23 градусов тепла, днем ожидается от +29 до +34 градусов выше нуля.

В Киевской области температура воздуха составит +25…+30 градусов тепла. В западных, Житомирской и Винницкой областях ночью столбики термометров будут показывать от +14 до +19 градусов тепла, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов тепла.

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Погода в Украине 3 июля / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают украинцев об опасности в связи с резким ухудшением погодных условий в пятницу, 3 июля. Страну охватят грозовые ливни, шквалы и град, в связи с чем введен первый (желтый) уровень опасности.

Непогода начнётся уже сегодня ночью в западных регионах. Жителям Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областей следует готовиться к сильным проливным дождям и грозам.

В дневные часы грозовой фронт переместится на остальную территорию страны. Под ударом стихии окажутся северные и большинство центральных областей, а также южные регионы — Одесская и Николаевская области. В этих частях страны прогнозируются шквалистый ветер со скоростью 15–20 метров в секунду и локальный град. Особенно сильные ливни днем ожидаются в Киевской, Черниговской, Черкасской областях и в Одесской области.

Эксперты предупреждают, что такие сложные погодные условия могут привести к серьезным сбоям в работе коммунальных служб, энергетического сектора и строительных предприятий, а также существенно затруднить движение автотранспорта на дорогах.

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Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях 3 июля / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики сообщили, где в Украине ожидаются грозы, ураганы и возможные наводнения.

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