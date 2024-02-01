"Это будет самое ошибочное решение": военный сделал тревожное заявление о демобилизации через три года

Командир роты ударных БпЛА считает, чтобы дать отдых и возможность восстановления для военных, которые воюют уже второй год, необходимо сформировать определенный резерв.

Чтобы демобилизовать военнослужащих – дать отдых и возможность восстановления, необходимо сформировать определенный резерв, так что необходима дополнительная мобилизация людей, которые обеспечат ротационные действия и мощное усиление.

Об этом во время телемарафона сказал командир роты ударных БПЛА "Ахиллес" 26-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"О мобилизационных процессах внутри нашего государства. Очень много я слышу политических лозунгов. Кто обещает, что будет демобилизация через 3 года — друзья, этого не будет. Если это будет — это будет самое ошибочное решение, которое можно было бы принять в целом по обороне" "Потому что "толкового" офицера, сержанта, солдата, способного выполнять боевые задания, их никто не отпустит. Людей, которые способны брать на себя ответственность... выполнять задания, к сожалению, не так много", — сказал он.

По мнению Юрия Федоренко, для того чтобы дать отдых и возможность восстановления для тех военных, которые воюют уже второй год, необходимо сформировать определенный резерв.

"А для формирования резерва нам необходима дополнительная мобилизация людей, которые обеспечат ротационные действия и обеспечат мощное усиление, в случае если противник вздумает открыть какой-то еще один из дополнительных фронтов. Что нужно сделать сейчас? Сейчас нужно сделать четкий учет профессий, которые нам нужны в армии, и организовать систему рекрутинга", – заметил Федоренко.

Между тем, по сообщению народной депутатки Ирины Фриз, в обновленной версии законопроекта о мобилизации "четкого, действенного и реалистического механизма демобилизации нет ". В проекте прописан срок 36 месяцев, но отсутствует четкий механизм вычисления.

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