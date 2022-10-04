"Это будет тяжелая битва для Украины": американский генерал назвал трудности, которые ждут ВСУ во время деоккупации Крыма

Хертлинг уверен, что россияне до последнего будут бороться за Крым.

Из-за географического положения Крыма и отсутствия в ВСУ необходимого вооружения деоккупация Крыма будет сложной. Также полуостров для Путина и россиян вопрос престижа, поэтому даже после потери других территорий РФ за Крым будет бороться до последнего.

Об этом на конференции Центра анализа европейской политики (CEPA) сказал экс-генерал-командующий армией США в Европе Марк Хертлинг.

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"Во-первых, остров является стратегически важным для черноморского флота РФ, военно-воздушных баз и другой военной инфраструктуры. Во-вторых, Крым – это вопрос личного престижа Путина. Это будет тяжелая битва для Украины, потому что даже для того, чтобы попасть на полуостров есть только несколько дорог через территорию, которая состоит из нескольких мелких островков. Поэтому с точки зрения конвенционной войны это будет трудно", — отметил генерал.

Он добавил, что 8 лет назад для оккупации полуострова Россия использовала флот и силы спецназа. Флота у Украины нет.

"Одной артиллерией территорию взять нельзя, нужны сухопутные войска", – сказал Хертлинг.

Также генерал считает, что для того, чтобы удержать Крым, Путин может использовать стратегические бомбардировщики и военно-морской флот, который до сих пор используется не в полной мере.

Напомним, ряд стран призвали своих граждан немедленно покинуть Россию.

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