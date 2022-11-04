"Это будет за подписью Байдена": Резников анонсировал очередную помощь Украине от США

Министр обороны Украины не раскрыл деталей, но сказал подождать официального объявления о предоставлении помощи от руководства США.

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал новый пакет военной помощи Украине от США. По его словам, решение о предоставлении помощи подпишет непосредственно американский президент Джо Байден.

Об этом он сказал на брифинге в Ukraine Media Center Odesa.

"Я думаю, что мы сегодня услышим, как Америка проснется провозглашением нового очередного пакета помощи Украине от США. Это будет за подписью президента США Байдена, и мы услышим приятные новости. Я их уже знаю, но подождем официальных объявлений", — сказал Резников.

Напомним, накануне главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный провел переговоры с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим армией США в Европе генералом Кристофером Каволи. Стороны обсудили ситуацию на фронте.

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