"Это был билет в один конец": десантники уничтожили подразделение оккупантов (фото)

"Это был билет в один конец": десантники уничтожили подразделение оккупантов (фото)

Украинские защитники в очередной раз уничтожили подразделение российских военных.

Подразделения Николаевской бригады вместе с другими воинскими частями Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать силы российских оккупантов по всем основным направлениям.

Об этом сегодня, 3 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Воины одной из десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил в очередной раз уничтожили подразделение российских оккупантов.

"Среди личных вещей уничтоженных оккупантов был электронный проездной документ рейсом Уфа — Чебаркуль. И это был билет в один конец!", — отметили в Минобороны Украины.

Министерство обороны Украины

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