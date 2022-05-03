"Это был билет в один конец": десантники уничтожили подразделение оккупантов (фото)

Украинские защитники в очередной раз уничтожили подразделение российских военных.
Подразделения Николаевской бригады вместе с другими воинскими частями Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать силы российских оккупантов по всем основным направлениям.
Об этом сегодня, 3 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
Воины одной из десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил в очередной раз уничтожили подразделение российских оккупантов.
"Среди личных вещей уничтоженных оккупантов был электронный проездной документ рейсом Уфа — Чебаркуль. И это был билет в один конец!", — отметили в Минобороны Украины.
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