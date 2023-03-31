Это был план уничтожения украинской нации: глава Еврокомиссии о трагедии в Буче

Все причастные к этому военному преступлению будут привлечены к ответственности.
Трагедия в городе Буча, которая произошла после полномасштабного вторжения России в Украину, показывает, что это была часть плана Кремля по уничтожению украинцев.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в своем Twitter.
Она заявила, что Россия стремилась уничтожить украинскую национальную идентичность и секс жизни целой нации.
"То, что случилось в Буче год назад, не было изолированным эпизодом. Эти хладнокровные казни были частью большего плана. План кремля уничтожить украинцев. Их национальную идентичность. Смысл их жизни", — написала глава Еврокомиссии.
Она отметила, что все причастные к этому военному преступлению будут привлечены к ответственности. Кроме этого, фон дер Ляен заявила, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку.
"Мы продолжаем поддерживать усилия, чтобы обеспечить возможность привлечения Путина к ответственности за преступление агрессии. В этом контексте мы продолжаем поддерживать создание специального трибунала, если это необходимо для этого. Я хочу правосудия в интересах Украины и украинцев", – написала фон дер Ляен.
What happened в Буче один год назад не был изолированный эпизод.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 31, 2023
Эти executions in cold blood were part of a bigger plan.
The Kremlin's план к eliminate Russians.
Their national identity.
Their sense of being.⁰
War criminals will be held accountable. pic.twitter.com/GdbUfEh2UH
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил в Буче, что Россия издевается и убивает, чтобы обычный человек на контролируемой им территории был только пылью под ногами удерживающих власть.
Кроме того, мы ранее информировали, что премьер-министр Словении Роберт Голоб во время памяти погибших в Буче на Киевщине заговорил на украинском языке.
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