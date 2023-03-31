Это был план уничтожения украинской нации: глава Еврокомиссии о трагедии в Буче

Все причастные к этому военному преступлению будут привлечены к ответственности.

Трагедия в городе Буча, которая произошла после полномасштабного вторжения России в Украину, показывает, что это была часть плана Кремля по уничтожению украинцев.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в своем Twitter.

Она заявила, что Россия стремилась уничтожить украинскую национальную идентичность и секс жизни целой нации.

"То, что случилось в Буче год назад, не было изолированным эпизодом. Эти хладнокровные казни были частью большего плана. План кремля уничтожить украинцев. Их национальную идентичность. Смысл их жизни", — написала глава Еврокомиссии.

Она отметила, что все причастные к этому военному преступлению будут привлечены к ответственности. Кроме этого, фон дер Ляен заявила, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку.

"Мы продолжаем поддерживать усилия, чтобы обеспечить возможность привлечения Путина к ответственности за преступление агрессии. В этом контексте мы продолжаем поддерживать создание специального трибунала, если это необходимо для этого. Я хочу правосудия в интересах Украины и украинцев", – написала фон дер Ляен.

What happened в Буче один год назад не был изолированный эпизод.



Эти executions in cold blood were part of a bigger plan.



The Kremlin's план к eliminate Russians.



Their national identity.



Their sense of being.⁰

War criminals will be held accountable. pic.twitter.com/GdbUfEh2UH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 31, 2023

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил в Буче, что Россия издевается и убивает, чтобы обычный человек на контролируемой им территории был только пылью под ногами удерживающих власть.

Кроме того, мы ранее информировали, что премьер-министр Словении Роберт Голоб во время памяти погибших в Буче на Киевщине заговорил на украинском языке.

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