"Это был удар мести": эксперт объяснил атаку "Фламинго" по полигону, откуда запускали "Орешник"

Ракета «Фламинго» / © Associated Press

Атака украинских ракет «Фламинго» по российскому полигону «Капустин Яр» могла быть реакцией на январский обстрел Украины баллистической ракетой «Орешник».

Такое мнение для «КИЕВ24» высказал военный обозреватель Денис Попович.

По словам эксперта, удар по объекту, с которого российские войска совершают запуски, имеет признаки возмездия за атаку на запад Украины.

«Очевидно, следует предположить, что это был удар мести. То есть мы помним, что „Орешник“ был запущен по Львову или по окрестностям Львова. Произошло это 9 января, если я не ошибаюсь, во время одного из масштабных обстрелов территории Украины», — заявил он.

Обозреватель подчеркнул, что успешное применение ракет «Фламинго» сняло вопрос их технической способности. Он отметил, что ранее шли споры относительно того, способны ли эти ракеты летать и поражать цели.

«По имеющейся информации это ракеты „Фламинго“. Мы можем сказать, что все-таки они летают и запускаются, это тоже очень хорошо… Мы видим, что, к счастью, эти ракеты могут использовать и они были использованы по назначению», — добавил эксперт.

Денис Попович отметил, что точные последствия попадания по территории полигона «Капустин Яр» остаются неизвестными. Хотя есть данные о повреждениях определенных зданий, оценить их влияние на дальнейшую эксплуатацию ракетных комплексов «Орешник» пока невозможно из-за отсутствия детальной информации.

Что предшествовало

Напомним, украинские войска успешно атаковали полигон «Капустин Яр» в Астраханской области РФ, где проходила предстартовая подготовка к запуску межконтинентальных ракет «Орешник».

Этот полигон используется для предстартовой подготовки межконтинентальных баллистических ракет средней дальности, в частности, «Орешника».

Ранее мы писали, что поздним вечером 8 января армия РФ впервые за войну ударила по Львову баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Город расположен менее чем в 70 км от границы с Европейским Союзом.