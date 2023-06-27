"Это была казнь": что известно об убийстве оккупантами двух подростков в Бердянске

На днях стало известно, что российские оккупанты в Бердянске убили двух подростков — Тиграна Оганесяна и Никиту Ханганова.

Во временно оккупированном Бердянске российские захватчики убили двух подростков —16-летних Тиграна Оганесяна и Никиту Ханганова. Оккупанты обвиняли их в подготовке "диверсии на мелитопольской железной дороге". Силовики несколько дней пытали Оганесяна и Ханганова.

Омбудсман Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона рассказал, что сейчас известно об убийстве украинских детей и почему Международный комитет Красного Креста не добился освобождения подростков из плена оккупантов.

"По нашим данным, произошла внесудебная казнь двух украинских подростков. Как только у нас появилась информация, что 24 мая 2023 года два украинских подростка получили подозрения от следственного комитета РФ, мы сразу обратились по разным каналам к российской стороне. Во-первых, чтобы нам предоставили всю информацию о них. Во-вторых, чтобы украинских детей вернули домой. Также мы официально обращались в МККК, чтобы они срочно посетили ребят и сделали все чтобы вернуть их в Украину", — отметил он.

По словам Лубинца, на сегодняшний день единственное, что известно – подростки погибли.

"Но, я вполне предполагаю, что это была казнь. И, возможно, после этого, какая-то инсценировка видео, чтобы якобы оправдать действия военнослужащих РФ. По имеющимся данным, семьям до сих пор не отдали тела погибших парней", — сказал омбудсман.

Украинская сторона также обратилась к Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, чтобы тела подростков вернули родственникам.

"К сожалению, мы в очередной раз видим, что ни один международный институт, по факту, ничего не может сделать с Российской Федерацией, эта страна ведет себя как террорист, не обращает внимания ни на какие международные конвенции, защиту прав детей, международное гуманитарное право, чихать они на это хотели. Мы потребуем рассмотрения этого вопроса на международных площадках, в том числе ООН", — резюмировал Дмитрий Лубинец.

По данным соучредительницы Медийной инициативы по правам человека Ольги Решетиловой, подростков Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова в оккупированном Бердянске застрелили снайперы.

"Никита был убит выстрелом в голову, а Тигран – выстрелом в сердце. То есть оккупационная полиция даже не пыталась каким-то образом сохранить жизнь ребят", – рассказала она.

По словам Решетиловой, в течение полугода подростки находились под следствием, а соответственно под давлением и с обысками. В частности, Тиграна похитили и некоторое время содержали в местной полиции, где пытали. Оба подростка испытывали давление со стороны оккупационных властей.

"Но в последние недели это давление невероятно усилилось. Потому что так называемые "следователи" уже подготовили им обвинения в "диверсии", что якобы они готовили подрыв электроопор на мелитопольской железной дороге. И это дело должны были передавать уже в суд. А это означало, что скорее всего, они будут снова арестованы", – сказала правозащитница.

Она добавила, что ребята сбежали из дома и скрывались несколько дней после того, как на прошлой неделе к ним приехал подконтрольный оккупационной администрации "следователь". Мать Тиграна с младшими детьми уехала из Бердянска.

"Как только Тигран появился дома, к нему сразу приехал этот следователь. И у них был очень длительный разговор. О чем? Мы не знаем. После этого Тигран и Никита вышли прогуляться по городу. Тигран еще разговаривал со своей мамой. Он был абсолютно спокоен", – сказала Решетилова.

По ее мнению, поведение парня за полчаса до сообщений о стрельбе не указывало на то, что он планирует "какие рискованные для своей жизни действия".

Напомним, ТСН.ua собрал подробности убийства Тиграна Оганесяна и Никиту Ханганова в Бердянске.

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