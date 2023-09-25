"Это была моя гостиница": что говорят одесситы о разрушенном ракетой РФ символе города (фото)

В результате российского ракетного удара в ночь на 25 сентября в Одессе был разрушен один из символов города – морвокзал и гостиница возле него. Наверное, у каждого, кто хоть раз побывал в Одессе, есть фото на фоне этой гостиницы. Она много лет не работала, потому обошлось без жертв.

В Сети одесситы делятся воспоминаниями об изуродованных от взрыва зданий.

Екатерина Ножевникова написала в Фейсбук, что от свиста ракет, жужжания "шахедов", взрывов и выстрелов среди ночи в Одессе казалось, что ее дом просто сложится.

"А потом, из окна моей квартиры на крыше старинного дома в элитном районе я смотрела, как горит здание, в котором я провела почти 10 лет, когда работала в туристической компании. Где прошла действительно моя молодость – на здание морвокзала. На город, где мы все детство встречали нашего отца по рейсам. Где на 17 причале мы с сестрой прожили несколько месяцев на паруснике "Дружба", на котором наш отец работал, и все наши друзья завидовали нам как дураки", — рассказала местная жительница.

Разрушенный российской ракетой отель в Одессе / Фото: ГСЧС

Она добавила, что также смотрела на здание отеля, которое выкупил ее друг до полномасштабной войны, чтобы исправить ошибки тех, кто его когда-то построил.

"Да, одесситы не очень любили это здание. Да, лучше здание чем люди. Но все равно было ужасно смотреть на это "освобождение" нас", – написала Екатерина Ножевникова.

Она также выложила скриншот переписки с владельцем здания гостиницы Андреем Ставницером.

“За то мы ночью сбили один “Оникс”. Отелем))” – пошутил он.

На своей странице в Фейсбуке Андрей Ставницер рассказал, что мечтал реконструировать отель.

"Это была моя гостиница – Кемпински Одесса… Эта гостиница – памятник раздолбайству и безвкусице – не нравилась мне так же, как всем одесситам, поэтому я мечтал ее наконец реконструировать. Мечтал об этом я давно, проинвестировал миллионы долларов, выкупил часть у частных инвесторов и, несмотря на войну, закрывал соглашение с государством”, – написал бизнесмен. Он пообещал отстроить разрушенную гостиницу.

Местная жительница Ольга Малевана вспомнила, что когда-то гостиница принимала много гостей города, в нем проходило много конференций.

“Это бывший Кемпински. Он работал некоторое время. Потом стала гостиница Одесса и тоже работала. В свое время принимала много гостей города, и было много конференций”, – написала женщина.

“Как бы там ни было, но нет того одоробла! Остается только развалины демонтировать – и знаменитый вид на море от Дюка открывается снова! И никто же не погиб!” – написал Сергей Тихий.

Ракетный удар по Одессе 25 сентября

Напомним, в ночь на 25 сентября российская армия нанесла удар по Одесщине. Враг применил ударные дроны и два типа ракет. оккупанты разрушили зернохранилища. Повреждения получила визитка Одессы – морской вокзал и привокзальный отель.

Читайте также: