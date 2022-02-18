Это было 8 лет назад: 18 февраля начался самый трагический этап Революции достоинства

Это было 8 лет назад: 18 февраля начался самый трагический этап Революции достоинства

Только за 18-19 февраля 2014 года в центре Киева погибли 26 человек.

Это было восемь лет назад и надеемся — не повторится никогда. Сегодня вспомним события с 18 на 19 февраля. Хотя поместить воспоминания о Революции достоинства в несколько слов просто невозможно. Именно в эти дни в 2014 году начался завершающий этап противостояния между Евромайданом и "Беркутом". Но одновременно именно их считают самыми жестокими.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Так, по данным прокуратуры, только за 18-19 февраля в центре Киева погибли 26 человек и более 700 были ранены. Центральные улицы города были парализованы, а метро остановилось вообще. Эпицентр событий находился возле здания Верховной Рады, где в то время часть депутатов пыталась ограничить полномочия тогда еще президента Януковича. Люди забрасывали силовиков камнями и петардами. В ответ "Беркут" применил спецсредства и водометы. Людей в мороз поливали ледяной водой.

В час ночи загорелся Дом профсоюзов, в котором в то время протестующие развернули госпиталь. Пламя охватило большую часть здания. Пожар удалось потушить только на следующий день.