"Это было какое-то хвастовство": мать парня, который упал с канатной дороги в Харькове, рассказала о его состоянии

Сейчас парень подключен к аппарату ИВЛ.

В Харькове 17-летний парень выпал из кабинки канатной дороги под колеса авто. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

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Об этом рассказала мать пострадавшего парня "Суспільному".

Мать юноши, который упал с канатной дороги в Харькове и попал под колеса автомобиля, опровергает информацию о том, что ее сын пытался покончить с собой. Женщина уверена, что это произошло в результате несчастного случая.

"Он собрал друзей, они катались на канатной дороге. Наверное, это было какое-то хвастовство перед ребятами — он хотел прыгнуть с самой низкой точки. Он свесился, пошел ливень с градом, он испугался, кабина стремительно начала подниматься. Он хотел забраться обратно, но через дождь руки соскользнули, он упал ", — рассказывает мать травмированного.

Женщина отмечает, что ее 17-летний сын учится в лицее на повара, на момент падения он был трезвым, а до трагического случая с девушками не ссорился.

"Сейчас пишут о том, что он пытался совершить самоубийство из-за неудачного ВНО, но тестирование он вообще не сдавал, он учится в лицее. Это все неправда. Это дело случая. Он не блогер, в соцсети TikTok не зарегистрирован. Это было позерство перед друзьями — небольшие шалости, которые обернулись трагедией ", — говорит женщина.

Она также подтвердила, что после падения ее сын находится в тяжелом состоянии.

"Врачи не дают никаких обещаний, состояние ребенка остается стабильно тяжелым. Он в медикаментозном сне, за него дышит аппарат. У него переломы, ушибы органов, травма головы. Врачи делают все, что можно", — сказала мать травмированного парня.

Напомним, что администрация парка говорит, что юноша в кабинке был один и выпрыгнул примерно с 10-метровой высоты.

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