«Это было предложение именно Америки»: Зеленский обратился к Трампу

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский ожидает реакции от США и лично Дональда Трампа из-за нарушения Россией энергетического перемирия и сегодняшнего массированного воздушного удара.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 3 февраля.

«Мы ожидаем реакцию Соединенных Штатов Америки на российские удары. Это было предложение именно Америки: на время дипломатии и столь холодной зимней погоды прекратить удары по энергетике. Была просьба лично от Президента Соединенных Штатов», — напомнил Зеленский.

Он отметил, что Россия по просьбе Трампа ответила рекордным ударом баллистики. А энергетическое перемирие продлилось неполных четыре дня прошло с недели, о которой Россию просили.

«Это говорит и все остальное, что Россия обещает или еще может пообещать. Если их слово не держится уже сейчас, то чего ждать дальше?» — риторически спрашивает глава государства.

Зеленский напомнил, что РФ обманывала и перед полномасштабным вторжением.

«Они врали и перед этой войной, и полномасштабную войну Россия начала, пытаясь обмануть всех вокруг о своих намерениях и об Украине, и сейчас даже в таких деталях, в таких договоренностях с Америкой снова российский обман. Они неисправимы в Москве. И хотят воспользоваться именно холодом, потому что не могут покорить нас, Украину, своими штурмами. Ставка России на войну должна получить ответ мира», — подытожил он.

Отметим, что Дональд Трамп на днях заявил, что лично просил Путина приостановить обстрелы Киева и других городов Украины.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал изменения в переговорах с РФ после массированного удара по Украине.

Напомним, что этой ночью РФ нанесла самый масштабный с начала 2026 года удар по энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего пострадали объекты генерации и распределения электроэнергии в восьми областях, а тысячи потребителей остались без света.