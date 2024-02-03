"Это было сильно": Зеленский поблагодарил воинов ГУР за поражение "Ивановца"

Бойцами ГУР уже немало сделано как на земле, так и на море.

Главнокомандующий отметил феерическое достижение воинов – поражение российского ракетного корабля "Ивановец". Россия испытывает боль от действий украинских военных. И важно, чтобы российские виновники этой войны действительно теряли от нее.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня я хочу особо отметить ваш успех именно на море – поражение российского ракетного корабля. Сложная операция на рейде озера Донузлав: шесть прямых попаданий морских дронов в корпус "Ивановца". Это было сильно. И я благодарю вас за эту силу!", – сказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что Украина гордится каждым из воинов. Задача украинцев – поддерживать их.

"Я хочу поблагодарить вас за то, что вы бережете жизни всех, рискуя вашей", – подытожил Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, как удалось уничтожить "Ивановец", и насколько это серьезная потеря для РФ.

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