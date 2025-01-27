"Это было тупо": Зеленский раскритиковал решение отдать ядерное оружие Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Украины отдать ядерное оружие после распада СССР было "тупым и совершенно нелогичным".

Об этом Зеленский сказал в разговоре с итальянским изданием Il Foglio.

"Нам не нужно было отдавать ядерное оружие. Это было тупо, абсолютно нелогично", — подчеркнул он во время интервью.

Также Зеленский прокомментировал политику бывшего президента США Джо Байдена, выразив заинтересованность в подробностях его переговоров с президентом России Владимиром Путиным, состоявшихся в Швейцарии летом 2021 года.

"Мне очень интересно, о чем Путин и Байден договаривались в Швейцарии. История покажет", – заявил Зеленский.

Однако президент Украины положительно высказался в адрес Дональда Трампа.

Кроме того, Владимир Зеленский ответил, планирует ли провести демобилизацию.