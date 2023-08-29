"Это чьи-то больные амбиции": Резников прокомментировал коррупционный скандал в Минобороны

Глава Минобороны считает, что "история с придуманным превращением зимних курток в летние должно для всех стать уроком".

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал коррупционный скандал по закупке курток для военных по завышенной в несколько раз цене, а также выступил против декларирования для военных в военное время в том виде, как это предлагается.

Об этом говорится в колонке Резникова на "Интерфакс-Украина".

"Выступаю категорически против декларирования для военных в военное время в том виде, как это предлагается. Это просто опасно и не имеет отношения к борьбе с коррупцией. Это чьи-то больные амбиции", – написал глава Минобороны.

По словам Резникова, история с вымышленным превращением зимних курток в летние должна стать всем уроком.

"Если ты во время войны непроверенные или ложные факты выливаешь в публичное пространство — то "коррупционером" становишься уже ты сам, ведь коррупция — это порча, искажение. Особенно во время войны это опасно, потому что коррупция — оружие России и каждым медийным вбросом она умело пользуется, даже особенно, если это неправда", – добавил Резников.

Он также призвал журналистов не "становиться инструментом в руках врага".

"Вы можете направить запрос нам и получить позицию МОУ. Вы можете с ней не согласиться, но это право на ответ одной из упоминавшихся в материале сторон и элементарные стандарты по объективности журналистского материала", – написал глава министерства.

По его словам, о подозрительных фактах всегда можно сообщить Общественному антикоррупционному совету. Эти факты будут тщательно проверены антикоррадой и даны выводы: есть ли основания для "измены" или их нет. А расследователи избегут неудобного положения в будущем.

"Борьба не должна быть самоцелью. Надо видеть цель – ради чего? Если ради совместной победы над российским оккупантом – мы союзники", – добавил он.

Напомним, скандал с куртками для военных приобрел новую окраску. В частности, стало известно, что у эксдиректора департамента закупок Минобороны Богдана Хмельницкого была доверенность от министра на единоличное заключение контрактов министерства, а скандальный поставщик курток для ВСУ, турецкая компания "Vector avia…" еще в 2022 году была фигурантом нескольких уголовных производств.

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