«Это чистое безумие»: Зеленский резко ответил на сценарий вывода войск из Донбасса

Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский наметил четкую позицию относительно возможных договоренностей вокруг Донбасса в рамках мирных переговоров с РФ и США.

Об этом украинский лидер рассказал в интервью Corriere Della Sera.

Позиция Украины по Донбассу

По его словам, в международных дискуссиях раздаются разные подходы: американская сторона рассматривает вариант обмена территориями, в то время как Россия настаивает на полном выводе украинских войск. Однако для Украины такой сценарий неприемлем.

«Обмен не в наших интересах, и Москве нужно много сил, чтобы контролировать районы, которые мы будем покидать: они знают, что мы хотели бы вернуть то, что они у нас забрали. Почему мы должны обменивать свою территорию на что-то другое, что является частью нашего отечества?», — подчеркнул он.

Президент сообщил, что переговорный процесс касается исключительно Донбасса — территории около 5800 квадратных километров. Он признал, что согласился на дипломатический путь и принял предложение США о замораживании линии фронта, несмотря на противоречивое отношение к этому решению внутри страны.

«Россияне, однако, отказались и хотят нашего полного вывода войск из Донбасса. Тогда американцы предложили демилитаризованные зоны и свободные экономические зоны с обеих сторон фронта. Я сказал, что это должно касаться обеих сторон, но россияне ответили, что это должно быть только на нашей стороне. Это чистое безумие», — уверяет глава государства.

Президент также подчеркнул, что не намерен покидать Донбасс и проживающих там людей.

«Почему я должен это делать? Потому что Путин навязывает это как условие мира? И сразу ли он будет выдвигать новые требования? Нет, я этого не потерплю. Кроме того, наши лучшие оборонные опорные пункты находятся здесь; если мы выведем войска, у россиян будет полная свобода действий в направлении центра страны», — заверил глава государства.

Таким образом, позиция президента остается неизменной: мир да, но не ценой украинских территорий и безопасности.

Переговоры Украины, США и РФ — последние новости

Ранее интервью AFP Владимир Зеленский заявил, что Украина не проигрывает войну, но платит за сопротивление очень высокой цене. Он отверг предложение США о демилитаризованной зоне на Донбассе, подчеркнув, что без гарантий безопасности и суверенитета компромиссы неприемлемы. Хотя Украина пока не может вернуть все оккупированные территории, ВСУ добивается успехов на фронте.

Также Зеленский ответил на угрозы России выйти из мирных переговоров. Он подчеркнул, что Украина продолжит попытки договориться о завершении войны за столом переговоров и не допустит давления запугиванием. Он призвал не спекулировать такими заявлениями и заверил, что позиция Киева по суверенитету и территориальной целостности остается неизменной. И добавил: если кто действительно покинет процесс, Украина будет искать другие форматы, чтобы заставить Россию закончить войну