Это чревато катастрофой: Россия нацелилась на украинские АЭС — NYT

Удары России по критически важным подстанциям, связанным с украинскими АЭС, угрожают катастрофой.

Об этом в пятницу, 29 ноября, пишет The New York Times со ссылкой на экспертов.

По информации МАГАТЭ, с августа этого года Россия нацелила свои удары по распределительным подстанциям, связанным с АЭС, чтобы лишить Украину последних больших мощностей по производству электроэнергии.

Ранее российские атаки на энергетику Украины были в основном сосредоточены на тепловых и гидроэлектростанциях, а также на их объектах передачи электроэнергии.

Энергосистема Украины выстояла именно потому, что большая часть производства электроэнергии зависит от атомных станций, которые до сих пор не подвергались прямым атакам.

Но даже атаки на распределительные подстанции, связанные с АЭС, чреваты катастрофой.

Эксперт "Гринпис Украина" Шон Берни пояснил, что эти подстанции не только передают в энергосистему энергию, производимую ядерными реакторами, но также поставляют обратно на АЭС электроэнергию, необходимую для охлаждения реакторов и отработанного топлива.

"Потеря функции охлаждения в одном или нескольких реакторах неизбежно приведет к расплавлению ядерного топлива и крупномасштабному радиационному выбросу", — предупреждает Гринпис в примечании, присланном The New York Times.

Эксперты ООН сделали такое же предупреждение в заявлении, опубликованном в понедельник, 25 ноября. "Дальнейшее повреждение электроэнергетической системы Украины может привести к отключению электроэнергии, что увеличит риск потери действующими ядерными реакторами доступа к сети для питания своих систем безопасности", - сказано в заявлении.

Такое событие, говорится в заявлении, может привести к серьезной ядерной катастрофе.

Несмотря на просьбу Киева, МАГАТЭ отказывается направить свой постоянный персонал на эти подстанции для контроля.

Напомним, три атомных электростанции Украины утром 28 ноября сократили производство электроэнергии после новых атак на энергетическую инфраструктуру. Эти атаки еще больше поставили под угрозу ядерную безопасность.

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