"Это ЦУМшот!": в Днепре коммунальщики приклеили неприличное слово на остановке, Сеть взорвалась (фото)

"Это ЦУМшот!": в Днепре коммунальщики приклеили неприличное слово на остановке, Сеть взорвалась (фото)

Наклейку быстро демонтировали наклейку после огласки.

В центре Днепра коммунальщики приклеили неприличное слово вместо надписи "ЦУМ" на остановке. Его неправильно перевели на английский язык.

Внимательные горожане заметили ошибку и опубликовали фото в Сети. Инцидент высмеяли в местных группах.

"Конечная, приехали", "Тогда процесс монтажа этой остановки – cumming?", "Ахаха, ну хоть так популяризировать общественный транспорт", "Хорошо, что не все знают значение этого слова)", "Проезд будет стоить 300 hundred bucks?", "Эта история настолько прекрасна, что если бы ее не было, ее нужно было придумать)", "Это ЦУМшот", — написали днепряне в комментариях.

Известно, что подрядчику дали задание изготовить наклейки для остановки с переводом "TsUM", однако в результате получилась надпись "Cum". Коммунальщики быстро демонтировали наклейку после огласки и пообещали сделать новую, но уже с правильным переводом.

Напомним, что в Днепре появился памятник пылесосу. Его установили в центре города на пешеходной улице неподалеку от дома быта.

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