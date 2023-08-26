Это дискредитация Украины: Подоляк прокомментировал громкий скандал с закупкой курток для военных

Советник Офиса президента Михаил Подоляк во время обсуждения скандала с закупкой Минобороны курток для военнослужащих Украины отметил, что "разборки" в публичной плоскости устраивать нельзя. "Надо подождать до завершения следственных действий".

Об этом Михаил Подоляк заявил в эфире канала "Мы — Украина" в рамках телемарафона.

"Это традиционная украинская политика непонимания того, что нельзя так себя в публичной плоскости вести. Эти разборки. Если вы хотите что-то доказать. Безусловно, парламентский комитет имеет право задавать любые вопросы, потому что парламент — это контроль. пожалуйста, приходите подготовленными, отвечайте на эти вопросы и точно не выносите потом в публичную плоскость какие-то странные предложения, пари, не пари. Это невозможно, это дискредитация Украины в целом", — считает Подоляк.

По его словам, результаты следствия должны показать, "что это было, кто и почему виноват".

"Если в тебе сомневаются, то ты должен ответить на эти вопросы так, чтобы не было сомнения. Потому что общество платит большую цену, оно имеет право сомневаться в нас. Если мы не правы, признавать свою неправоту и соответствующие делать шаги, увольнять кого-то. Или в данном случае, я считаю, что нужно подождать, пока будут проведены следственные действия. Тогда мы с вами сможем фактажно уже комментировать, что это было, кто виноват и почему виноват", — отметил советник Офиса президента Украины.

Подоляк также назвал вторую составляющую в скандале с закупками.

"Я не совсем понимаю эту жажду определенных народных депутатов всегда быть где-то рядом с бюджетными деньгами, или с деньгами, которые идут на закупки. Зачем сегодня полностью ломать то большое построенное (и президентом, кстати) с начала войны единство между обществом и государством", – добавил советник.

По его словам, нужно сделать три шага в выяснении правды в ситуации с закупкой Минобороны курток для военнослужащего

"Первое, я хочу, чтобы было проведено следствие, оно сегодня идет. Я хочу, чтобы не выносили в публичное пространство какие-то странные заявления... И третье, когда соответственно будет установлено, кто, как и почему должен, чтобы эти виновные были наказаны так, как это требует именно сегодняшнее время", — считает Подоляк.

Напомним, после упреков о коррупционных закупках курток для военных глава Минобороны Алексей Резников предложил паре для своих оппонентов. Мол, если окажется, что министерство действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, он подаст в отставку.

Нардепка Анастасия Радина и журналист Михаил Ткач ответили министру на его предложение.

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