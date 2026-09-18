«Это дрессировка послушного стада»: в Сети разгорелся спор из-за минуты молчания в школе

Минута молчания в школе — в сети разгорелся спор из-за поста в Threads / © Pixabay

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В соцсетях разгорелся спор по поводу минуты молчания в школах. Дискуссию вызвал вопрос пользователя Threads, который поинтересовался, можно ли написать заявление директору, если родители «по семейным обстоятельствам» не хотят, чтобы их ребенок участвовал в минуте молчания.

Публикация быстро привлекла внимание пользователей и собрала сотни комментариев. TSN.ua собрал самые яркие реакции на этот пост.

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Пост в Threads

Большинство авторов комментариев резко раскритиковали такую позицию. Они подчеркивали, что минута молчания — это, прежде всего, чествование памяти военных и гражданских лиц, погибших в результате российской агрессии.

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«Какие это семейные причины? Кто-то из семьи воюет на стороне российских оккупантов?» — возмутилась одна из пользовательниц.

Пост в Threads

Пост в Threads

Пост в Threads

Пост в Threads

Пост в Threads

Другие советовали перевести ребёнка на семейную форму обучения или найти другое учебное заведение, если правила школы её не устраивают.

Пост в Threads

Пост в Threads

Пост в Threads

Когда в комментариях одна из комментаторов написала, что не поддерживает обязательную минуту молчания, но спросила: «Чем именно вам помешает минута молчания» в общественном месте или заведении, автор поста ответил: «Зачем? Какой смысл? Это дрессировка послушного стада».

Пост в Threads

Дискуссия продолжилась и под другим похожим постом. Один из пользователей Threads иронично написал, что в Украине якобы распространяется «вирус КИСТЫ». Вероятно, таким образом он отсылал к недавнему заявлению певицы Насти Каменских о возвращении к русскому языку из-за якобы обнаруженной кисты и «психосоматики».

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Пост в Threads

Пост в Threads

Другая пользовательница заявила: «Если бы не павшие герои, ваш ребенок жил бы в условиях оккупации (если бы вообще остался в живых)».

В то же время некоторые обратили внимание на странное совпадение. «Сегодня это уже второй пост, один в один», — отметил один из пользователей Threads.

Минута молчания в Украине — что известно

Общенациональная минута молчания в Украине была введена в марте 2022 года указом президента Владимира Зеленского. Её проводят ежедневно в 09:00 в знак почтения памяти погибших в результате вооружённой агрессии России против Украины.

В указе отдельно указано, что проведение общенациональной минуты молчания должно обеспечиваться, в частности, в учебных заведениях и дипломатических учреждениях.

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6 марта 2026 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4783-IX об общенациональной минуте молчания в 09:00 в память о жертвах войны. Документ систематизировал и закрепил на государственном уровне проведение памятных мероприятий.

В мае правительство расширило возможности для проведения минуты молчания. Кабмин разрешил использовать уличные системы оповещения, чтобы ежедневно сообщать о её начале.

С 15 сентября новый механизм вводится и в Киеве. В 09:00 на определенных перекрестках столицы светофоры переводят в режим «Всем красный»— движение одновременно останавливают для автомобилей, пешеходов и велосипедистов. На время минуты молчания также останавливается наземный общественный транспорт.

Сначала такой режим был введен на 18 светофорных объектах в центре столицы, а в дальнейшем их количество планируется увеличить. В 09:01 светофоры возвращаются к обычному режиму работы.

В то же время во время воздушной тревоги режим «Всем красный» не применяется. Ограничения также не распространяются на оперативный и специальный транспорт, выполняющий неотложные задачи с включенными спецсигналами.

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