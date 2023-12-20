"Это ему очень дорого стоило": Штупун рассказал о продвижении врага на востоке Украины

На Авдеевском направлении от 10 октября враг продвинулся в некоторых местах на полтора – два километра. Но это ему очень дорого стоило.

Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона.

Какая ситуация на Востоке Украины

За более чем 2 месяца только на Донетчине в операционной зоне Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг потерял немало людей и техники. Речь идет о почти 25 тысячах человек мертвыми и ранеными, 200 танков и более 400 других бронемашин.

"И 80% от этих цифр – это самое Авдеевское направление", – рассказал спикер Сил обороны.

К сожалению, у врага действительно есть преимущество в живой силе – в количестве солдат. Впрочем, они не всегда качественные.

"Есть достаточно мощные, хорошо экипированные и обученные подразделения, умеющие делать свою работу. И они также умирают в определенном количестве", – рассказал Александр Штупун.

В результате этого противник вынужден делать из частично разбитых подразделений какие-то сводные роты или батальоны. Их тоже бросают в бой. Как отмечает спикер, возле Роботино в основном действуют десантно-штурмовые войска, в районе Марьинки – чистые штурмы.

Конечно, боеприпасов никогда не бывает много. Военные обходятся тем, что есть, они переформатируют задачи и работают более эффективно и точно. Например, за 19 декабря армия РФ потеряла 4 танка, САУ 2С5 "Гиацинт-С" и 13 боевых бронированных машин, среди которых довольно редкая и дорогая БТР-82.

Как отмечалось ранее, российские оккупанты пытались захватить Авдеевку, чтобы угодить диктатору Путину перед его объявлением о походе на пятый срок президентства. Однако россиянам не удалось выполнить эту задачу, несмотря на огромные усилия и привлеченное количество ресурсов.

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