Это еще не блэкаут: эксперт оценил последствия удара по энергетике Украины

Российский удар по энергетике Украины / © ТСН.ua

Осуществленная российской террористической армией атака на энергетические объекты Украины привела к аварийным отключениям в некоторых регионах, но это еще не блэкаут.

Об этом заявил энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН.

«Блэкаут — это когда невозможно восстановить», — пояснил он.

Эксперт отметил, что мощностей для обеспечения потребностей Киева в электроэнергии хватает, но из-за атаки были повреждены линии электропередачи.

По словам Геннадия Рябцева, исследования американских военных свидетельствует, что разрушить энергетическую систему воздушными ударами можно только при трех условиях.

«Первое — энергосистема государства, которое атаковано, будет зависеть от всего нескольких крупных объектов генерации. Второе — если государство не будет иметь возможности восстанавливать объекты генерации. Третье — если государство будет изолировано от других, то есть никто не захочет ему помогать… При других условиях удары будут наносить значительно больший вред — как имиджевый, так и материальный — государству, которое наносит удары по энергосистеме», — отметил он.

Рябцев считает, что государство-агрессор не прекратит свои попытки разрушать энергосистему Украины во время отопительного сезона, поскольку у России хватает для этого ракет и дронов.

«Будут обстрелы и будут отключения, но положить энергетику Россия не в состоянии. Осложнить нашу жизнь — безусловно [может]», — сказал он.

Эксперт считает, что для уменьшения ущерба энергетическим объектам и, соответственно, вероятности отключения света из-за российских обстрелов, необходимо дополнительно усилить ПВО и работать над защитой объектов критической инфраструктуры.

«Нужно также понять, почему через северное направление [Черниговщину] просачивается такое количество ударных дронов, и решить этот вопрос. Если им чего-то это хватает, то эти ресурсы нужно предоставить. Нужно не откладывать мероприятия по инженерной защите объектов критической инфраструктуры, а сконцентрировать ресурсы и возвести его быстро, не откладывая на 2028-2030 годы. Хорошо, что вы разработали программу защиты до 2030 года, но разве Путин будет ждать 2030 года, когда вы защитите, например, Черниговскую ТЭЦ? Не будет», — подытожил Рябцев.

Напомним, в результате массированного комбинированного удара в ночь на 10 октября были обесточены Киев и 10 областей Украины, введены аварийные графики отключений. «Укрэнерго» призывает к экономному энергопотреблению.