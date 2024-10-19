"Это еще не все положительные новости": Лубинец заинриговал заявлением после обмена военнопленных

Среди уволенных — 69 солдат и сержантов и 26 офицеров.
В Ураину вернулись еще 95 защитников. На следующей неделе, вероятно, появятся детали, связанные с получением листовок от военнопленных и новой верификации.
Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.
"Но до сих пор остается большая часть тех, кого нам нужно вернуть, наших героев", – подчеркнул Лубинец.
Он добавил, что Украина "ни о ком не забыла".
Напомним, координационный штаб провел 58-й обмен военнопленными. Домой вернулись еще 95 защитников Украины.
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