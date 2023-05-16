Это еще не все: Зеленский анонсировал получение новых систем ПВО

Зеленский рассказал, что к коалиции самолетов кроме Британии присоединились Франция и Нидерланды.

Президент Владимир Зеленский вечером 16 мая традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Защита неба

В частности, глава государства поблагодарил всех защитников и защитниц украинского неба, которые за минувшую ночь сбили все 18 ракет, выпущенных россиянами.

Зеленский заверил, что власти прилагают все усилия, чтобы украинские защитники неба получили системы ПВО Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS. Он поблагодарил всех наших партнеров в мире, кто уже помог Украине с соответствующими системами защиты.

"Мы должны помнить и то, каких усилий стоит такое оружие для Украины. Сколько времени, энергии, аргументов, встреч, информационной работы позволили нам строить такую систему ПВО. Это колоссальная работа. День за днем, месяц за месяцем наша команда действовала ради того, чтобы у нас была защита неба. Когда-то мы слышали, что Patriot – это якобы нереально. А сейчас вот они, Patriot", – говорит глава государства.

Коалиция самолетов

Президент Зеленский напомнил, что вчера договорился в Британии с премьером Риши Сунаком о работе над коалицией истребителей – тренировках, самолетах, результатах.

"Вчера же это поддержал президент Франции Макрон, а сегодня поддержал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Хорошее начало коалиции! Спасибо всем", – отметил он.

Ситуация на фронте

Сегодня президент Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

"Были доклады командующих оперативных направлений, главкома, чиновников, отвечающих за обеспечение обороны, разведки. Очень важный доклад генерала Сырского – по ситуации на Бахмутском направлении", – отметил Зеленский.

Особо он отметил 5-ю отдельную штурмовую бригаду, десантников "Восьмидесятки" и воинов 57-й отдельной мотопехотной бригады.

"Таврическое направление. "Семьдесят девятка" – знаменитая 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада, артиллеристы 55-й отдельной артиллерийской бригады, 74-й отдельный разведывательный батальон, 116-я отдельная бригада. бригада … Спасибо вам! Устойчивость и меткость ваша – образцовые", – поблагодарил Зеленский.

Саммит Совета Европы

Президент онлайн принял участие в работе Саммита Совета Европы, работающего сегодня в Рейкьявике.

"Все страны свободной Европы, сильные лидеры нашей Европы… Поблагодарил их за поддержку нашего государства и призвал действовать вместе и дальше на 100%, чтобы мы были защищены – вся Украина, вся Европа, весь свободный мир – на 100%. Ни одна ракета террористов, ни одна пушка террористов и ни один шантаж террористов не должны угрожать свободе", – рассказал он.