"Это еще не зима": синоптик рассказала, когда в Украине ждать снега и похолодания

В Украине пока не ожидается резкое похолодание или снег.

Об этом заявила начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня для УНИАН.

Хотя ранее речь шла о возможном понижении температуры после 15 ноября, синоптикиня объяснила, что 15-16 ноября фронт с севера будет «размываться». Ночью и утром будет идти дождь. Лишь на западе страны может быть небольшой дождь. Ночная температура — 0°…+6°. Дневная останется в пределах +7°…+13°.

Только в западных и северных областях 16 ноября будет прохладнее — +4 °… +10 ° На юге страны: ночью +4 °… +10 °, а днем +10 °… +16 °. По словам Натальи Голени, в начале следующей недели температурный фон снова может повыситься на 2-3 градуса.

«То есть практически еще удержится такая погода, как и на этой неделе», — сказала синоптик.

Также она добавила, что о кардинальном похолодании пока речь не идет, поэтому и снега тоже не стоит ожидать. Метеорологиня отметила, что после 20 ноября уже можно ожидать определенного снижения температуры.

«То есть на следующей неделе может быть колебание температуры: сначала до более высоких значений, а к концу недели — снова некоторое снижение», — сказала она.

Экспертша добавила, что «это еще не зима», и температурный фон будет несколько выше, чем для этого периода года.

Напомним, этой зимой Европу ждут «сложные» погодные условия, но снегопады не будут обильными. Причиной является феномен Ла-Нинья, который принесет мягкую и сухую погоду. Украинцам «настоящих сугробов» ожидать не стоит.

Также синоптики рассказали, придет ли в этом году ранняя зима в Украину.