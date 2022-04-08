"Это еще одна попытка закрыть пути побега": Боррель осудил ракетный удар россиян по вокзалу в Краматорске

"Это еще одна попытка закрыть пути побега": Боррель осудил ракетный удар россиян по вокзалу в Краматорске

Россия пыталась разрушить эвакуационный путь мирных людей из Краматорска.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель осудил ракетный удар по вокзалу в Краматорске Донецкой области, совершенный российскими войсками.

"Я решительно осуждаю сегодняшнее утреннее невыборочное нападение России на железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате которого погибли десятки человек и осталось много раненых", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

По его мнению, российские оккупанты хотели разрушить эвакуационный путь, по которому мирные жители пытались уехать подальше от обстрелов.

"Это еще одна попытка закрыть пути бегства для тех, кто убегает от этой неоправданной войны и причиняет человеческие страдания", — добавил Жозеп Боррель.

Напомним, сегодня, 8 апреля, на железнодорожном вокзале в Краматорске находились почти четыре тысячи мирных жителей, когда Россия нанесла по нему ракетные удары. В результате обстрелов погибли, по последним данным, по меньшей мере 39 человек. Еще десятки мирных жителей ранены.

Как уже сообщили в "Укрзализныци", после обстрела станцию Краматорск закрыли для эвакуации и приема поездов.