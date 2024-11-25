"Это фикция": Жорин резко раскритиковал строительство фортификационных сооружений

Проблема с возведением фортификационных сооружений стоит достаточно остро. В основном это фикция.

Об этом в интервью NV сказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

"Я ведь не открою секрет, что на фортификационных сооружениях, на которых с самого верха поставили задачу всем регионам сконцентрироваться, думаю, половину средств украли так точно, глядя на то жалкое, что построили", — говорит он.

Несложно проехать по Днепропетровщине и посмотреть, что там есть. И не только по Днепропетровщине. Просто больно за этим наблюдать.

"Пехотинец, каждый раз когда его выбивают, стирая его позиции, отходит и копает сам. А сейчас еще зима, копать это вообще ад, и все это ты должен делать под обстрелами", — отметил Жорин.

Вместо того чтобы были уже спланированы линии, чтобы люди понимали: даже если где-то провалилось, можно отойти.

"Не знаю, кого приобщают к постройке этих сооружений, но из того, что я вижу, это фикция. Иногда это бетонные коробки, из которых невозможно ввести огонь, где вообще нет секторов, где ты не можешь видеть, что вокруг тебя происходит", – отметил Жорин.

Есть такие, продолжает он, у которых отсутствует вентиляция, а те, кто хоть раз из закрытого помещения стрелял, знают, что если ты хотя бы две минуты постреляешь, то газами заполнится все помещение и дышать больше не сможешь.

"Возможно есть где-то сооружения, которые действительно эффективно построены, но, к сожалению, я их не увидел", — завершил заместитель командира.

Ранее Жорин подчеркнул, что с точки зрения динамичной ситуации на фронте, военное командование и местные власти должны заранее думать об обороне населенных пунктов, до которых могут дойти кафиры, и строить в городах и поселках продуманную и прочную систему фортификационных сооружений.

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