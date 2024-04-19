"Это гарантировано": Арестович сделал мрачный прогноз по ситуации со светом

Бывший советник Офиса президента и военный эксперт Алексей Арестович сделал прогноз возможных веерных отключений света.

Об этом он написал в Telegram.

"Зимой, если мы не успеем ничего сделать к этому моменту, будет совсем "весело" — долгое веерное отключение света. Потому что единственный способ сбалансировать пиковые колебания — это веерно отключать… Поэтому у нас будет парадокс. Свет у нас будет — потому что с атомными станциями ничего не поделаешь, а результаты бомбардировки атомных станций вы можете только представить, как отреагирует весь мир. Этого не будет", — говорит Арестович.

"А вот погодные или суточные пики придется компенсировать веерными отключениями. Поэтому веерные отключения практически гарантированы в ближайшее время, июль-август — особенно, январь-февраль — особенно, в зависимости от зимы. Это гарантия, дальше — посмотрим", — добавил он.

Напомним, Арестович рассказал, каким может быть ядерный ультиматум России.

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