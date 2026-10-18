«Это гарантирует, что война будет продолжаться»: чем грозит Украине ослабление поддержки США

Сможет ли воевать Украина без помощи США / © Getty Images

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Перебои в американской поддержке поставили перед Киевом жесткий вопрос: способна ли Украина продолжать борьбу с РФ без помощи США? Отношения между странами пока обостряются, а президент США принимает решения, которые критикует мир. У Украины есть много шансов потерять ключевую поддержку.

Об этом пишет The Hill.

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Сможет ли воевать Украина без помощи США

Украинско-американские отношения переживают очередное испытание из-за обострения дипломатического противостояния между Киевом и Вашингтоном. Президент Владимир Зеленский подверг резкой критике действия администрации Дональда Трампа, обвинив ее в искусственном ограничении доступа к Starlink, а также в сбоях с предоставлением разведданных о запланированных российских ударах.

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В то же время США пока продолжают поставлять вооружение в Европу. Ситуация вокруг ограничения военной спутниковой системы Starshield, функционал которой впоследствии возобновили почти полностью, окутана неопределенностью. Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, указание урезать возможности системы поступило из Белого дома, а руководство Пентагона получило требование по замедлению сервиса.

Однако Трамп отвергает эти упреки. По мнению профессора политологии Калифорнийского университета в Сан-Диего Бранислава Сланчева, этот инцидент показал глубокий раскол между партнерами, который создает угрозу Украине и фактически гарантирует затягивание войны. По мнению эксперта, ответственным за сбои в работе Starlink и Starshield является Пентагон.

По словам Сланчева, такие шаги лишь поощряют Кремль настаивать на своих требованиях, в частности, по масштабным территориальным уступкам. Путин убежден, что Трамп на его стороне.

«По сути это гарантирует, что война будет продолжаться. Украина не проиграет войну из-за ограниченного доступа к системе Starshield, но это значительно, значительно усложняет для нее задачу — лишить Россию возможности наносить ей вред», — говорит Бранислав Сланчев.

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Решение Трампа отменить санкции против экспорта российской нефти привело к дополнительному напряжению. Разрешение российскому дизелю выйти на американский и мировой рынки стало важной финансовой подпиткой для Москвы в момент, когда ее армия имеет трудности с продвижением на фронте.

В Белом доме это решение объясняют стремлением сбить высокие цены на топливо внутри США перед выборами в Конгресс, но аналитики подвергают сомнению эффективность таких мер и напоминают, что цены выросли после начала войны между США и Ираном, а не в результате атак Украины на российские НПЗ.

В ответ на публичное осуждение соглашения со стороны Владимира Зеленского, который назвал этот шаг предательством, Трамп выразил угрозу прекратить обмен разведданными, начал высказываться, что украинцам следовало бы сменить президента, а также переложил на Зеленского ответственность за рост цен на дизель в США.

Хотя Вашингтон официально отрицает прекращение передачи разведданных, сбои в работе Starlink совпали по времени с двумя баллистическими ударами РФ по Киеву, о которых украинские военные не получили традиционного предупреждения от США.

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Владимир Зеленский назвал искусственное замедление Starlink большой ошибкой и предостерег, что промедление с восстановлением полноценной связи будет стоить украинцам жизней. Он добавил, что США оказались не на той стороне истории.

В свою очередь, Илон Маск переложил всю ответственность за ограничения на американские силы. В сентябре 2022 года Маск уже выключал спутниковый интернет во время контрнаступления ВСУ, что повлекло за собой «блэкаут» связи для украинских подразделений.

Градус противостояния повысился после того, как Украина нанесла очередной удар по российскому НПЗ. Ранее Киев воздерживался от атак на энергетическую инфраструктуру РФ по просьбе Трампа, но Москва не брала на себя никаких обязательств и продолжила уничтожать энергетику Украины в преддверии зимы.

США: последние новости

Напомним, 16 октября в Палате представителей США представили двухпартийный законопроект Prohibit Corrupt Russia Oil Deals Act, инициированный демократом Грегори Миксом и поддержанный республиканцем Доном Бэйконом. Документ направлен на блокирование договоренностей администрации Дональда Трампа по закупке и импорту российского дизельного топлива, а также на усиление санкционного давления на энергетический сектор РФ.

Законопроект предусматривает запрет для Американской корпорации финансирования международного развития инвестировать в российскую энергетику, аннулирование и последующий запрет генеральных лицензий Минфина США, а также введение обязательных санкций против нефтегазового сектора РФ.

По мнению авторов инициативы, такие закупки не снизят расходы американцев, но обеспечат Кремль дополнительными доходами для продолжения войны против Украины.

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