"Это — ген сопротивления": 79-летняя женщина из Мариуполя пошла в терборону и стала звездой мировых СМИ

"Это — ген сопротивления": 79-летняя женщина из Мариуполя пошла в терборону и стала звездой мировых СМИ

Валентина Константиновская подчеркивает, что готова стать на защиту Украины.

79-летняя волонтер из Мариуполя Валентина Константиновская, ставшая звездой мировых СМИ, рассказала, что с 2014 года помогает армии и готова защищать Украину.

Об этом пишет "Суспильне".

Валентина Константиновская рассказала, что она вместе с дочерью помогают украинской армии с 2014 года.

"Жарила пирожки, варила борщи, супы. Кто-то возил на фронт, кто-то возил в госпиталь", — говорит Валентина.

Женщина добавляет, что впоследствии у нее появились единомышленники среди горожан и они вместе готовили еду, перешивали подержанную одежду для военных. Волонтеры в Мариуполе до сих пор плетут защитные сетки, шьют балаклавы.

Суспільне

Осенью Валентина Константиновская записалась в батальон территориальной обороны, чтобы в случае новой российской агрессии защищать Украину. Именно во время учеб ее сфотографировали журналисты и волонтер стала звездой мировых СМИ. Женщина говорит, что она мечтала научиться собирать и разбирать автомат, и сейчас это уже умеет.

"Я гражданка своей страны, я украинка, а у украинцев — ген сопротивления, ген свободы, победы. Вот с этим я шла. Я должна помогать, чем могу. А может придется мне и когда-нибудь пострелять. Я ведь не знаю, как оно сложится", — говорит Валентина.

Валентина Константиновская подчеркивает, что готова стать на защиту Украины.

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