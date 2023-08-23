Это горела трава, а не С-400: оккупационная "власть" издала свою смешную версию взрывов в Крыму

Сообщения опубликовали, а через немного времени удалили.

Оккупационные "власти" в Крыму издали свою смешную версию взрывов, раздававшихся вблизи села Оленевка. Там заявили, что это горела трава, а не российская система С-400 "Триумф".

Об этом сообщила пресс-служба так называемого незаконного "управления МЧС РФ в Республике Крым".

Сообщение опубликовали сразу после информации о хлопке и дыме, но через несколько удалили сообщение.

"Сегодня в 12.23 поступило сообщение о вспышке на окраинах с. Оленевка Черноморского района. По прибытии на место происшествия было установлено, что горит сухая растительность на открытой территории. Площадь пожара 200 квадратных метров. В 12.42 вспышка была локализована", — говорится в тексте.

Сообщение "спасателей" о взрывах в Крыму

Напомним, в районе села Оленевка в оккупированном Крыму утром 23 августа прогремели около семи взрывов. Впоследствии в ГУР подтвердили "хлопок" и сообщили об уничтоженной российской зенитно-ракетной системе большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

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