Это хороший признак: Джемилев о том, что Аксонев и другие представители оккупационной "власти" увезли свои семьи с полуострова

Лидер крымскотатарского народа и народный депутат Мустафа Джемилев подтвердил распространяющуюся в СМИ информацию, что так называемый "премьер" оккупированного Крыма Сергей Аксенов и "спикер парламента" Владимир Константинов вывезли свои семьи с полуострова.

По его источникам своих родственников вывезли из Крыма и работники ФСБ. Это связано со взрывами, которые часто раздаются на аннексированном полуострове.

Об этом Джемилев рассказал в интервью для проекта "Крым.Реалии".

Также читайте Россия перебрасывает в Крым очередную партию военной техники (видео)

"Настроения (на полуострове – ред.), разные, конечно. Паника – вы сами видели огромные потоки машин в сторону России. Мне сказали, что Аксенов и Константинов вывезли свои семьи. Сотрудники ФСБ также вывезли своих людей. Это хороший признак", – подчеркнул политик.

В то же время крымские татары сохраняют спокойствие и радуются последним событиям, происходящим на полуострове.

"А крымские татары ходят друг к другу в гости и пьют köz-aydın qavesı — "кофе по случаю благоприятной известия". Ну, а у звонящих мне такое настроение : "Слава богу, наконец ", — подытожил он.

Напомним, американские аналитики установили, что кафиры остались без значительного количества техники и оружия, которое они держали в аннексированном Крыму. Поэтому войска Путина продолжают передислоцировать военную технику с полуострова в Россию.

Тезисы Зеленского на Крымской платформе

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.