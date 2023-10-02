"Это инцидент, а не система": Кулеба прокомментировал отсутствие помощи Украине в бюджете США

Поддержка Украины со стороны США будет продолжаться. На нее не повлияет отсутствие помощи Киеву во временном бюджете, утвержденном Конгрессом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Вопрос в том, есть ли то, что произошло в США, инцидентом или системой. Я думаю, это инцидент", – сказал он на брифинге перед заседанием совета министров ЕС в Киеве.

Работа с США продолжается

По его словам, Украина проводит очень тщательные дискуссии с обеими партиями Конгресса, демократами и республиканцами. На фоне возможного "шотдауна" решение было принято таким, как оно есть.

"Но мы продолжаем работу с обеими партиями Конгресса, чтобы это не повторилось ни при каких обстоятельствах", – сообщил глава МИД.

Дипломат подчеркнул: в Киеве не чувствуют, что поддержка со стороны США разбилась, потому что США понимают, что на кону в Украине гораздо больше, чем сама Украина. Речь идет о стабильности и предсказуемости в мире.

"И потому я верю, что мы сможем найти нужные решения", – добавил он.

Что известно о решении

В воскресенье, 1 октября, Палата представителей США утвердила временный бюджет во избежание "шатдауна" (остановки работы правительства), однако законопроект не предусматривает средств на поддержку Украины.

Президент США Джо Байден заявил, что американская поддержка Украины ни в коем случае не может быть прервана.

МИД Украины объяснило, что решение не повлияет на помощь Украине, которая была объявлена ранее. Речь идет об около 1,6 млрд долларов на оборону и 1,23 млрд долларов прямой бюджетной поддержки, а также средства на гуманитарные и энергетические проекты. В то же время "шатдаун" американского правительства могло бы оказать негативное влияние на воплощение текущих программ для Украины.

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