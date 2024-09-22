Это изменяет ход войны: эксперт – об ударах СБУ по стратегическим ракетным составам РФ

Удары СБУ по ключевым составам оружия россиян – это новый поворот в войне, меняющий ее ход.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

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Эксперт подчеркивает, что ведомство Малыша уже приучило нас к ударам в глубину России.

"Дроновые санкции" против НПЗ и нефтебаз, оказали большое негативное влияние на экономику врага. Однако удары по стратегическим складам хранения ракет – это новое качество "демилитаризации" россиян. Для кремля наступает новая реальность, ведь удары по ключевым оружейным составам — это новый поворот в войне, меняющий весь его ход", — пишет Голобуцкий.

Эксперт считает, что СБУ технологически опережает россиян в применении дронов.

"В битве "наши дроны - ПВО врага", победитель на данный момент очевиден. Россияне не могут квалифицированно противодействовать таким масштабным ударам дронов. Подчеркну, что речь идет о складах хранения важнейших для кремля средств ведения войны - ракет и КАБов. И после мощной детонации в Торопце, можно было ожидать, что враг попытается максимально защитить другие свои стратегические склады. И враг действительно пробовал. Не смог", - акцентирует Голобуцкий.

"Тот способ введения войны, который выбрали россияне, ставит их в полную зависимость от ракет и КАБов. Склады с российскими и северокорейскими снарядами и ракетами - это фактически важнейшие для россиян объекты в тылу. И потеря врагом стратегических складов - важный успех Украины", - резюмирует политолог.

Напомним ранее стало известно, что после мощного "хлопка" на стратегическом составе в Торопце дроны СБУ посетили 23-й арсенал Главного артиллерийского управления минобороны РФ возле Октябрьского в Тверской области. Там хранились артиллерийские и ракетные вооружения для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У". На складе началась детонация, фиксируется пять очагов продолжающихся до сих пор пожаров.

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