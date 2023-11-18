"Это как попытка вытащить кого-то из секты": как в Украине перевоспитывают российских военнопленных

Репортеры издания The Times побывали в украинском лагере для российских военнопленных и рассказали об их перевоспитании.

Места содержания российских военнопленных в Украине переполнены. Пятая часть, то есть 20%, российских военных, попадающих в плен в ВСУ, сдаются добровольно. Обычно страх побуждает это делать.

Как Украина перевоспитывает российских военнопленных, рассказывают репортеры The Times.

Самый популярный товар в лагерном магазине – запрещенная в России Coca-Cola

Лагерь, в котором побывали журналисты The Times, является самым большим в Украине. Там военнопленные россияне ждут отправления домой либо в рамках обмена пленными, либо после окончания войны. Согласно Женевским конвенциям, военнопленные работают шесть дней в неделю, за что им платят восемь долларов в месяц, которые тратят на напитки и сладости в лагерном магазине. Coca-Cola, недоступная в России после вторжения, на сегодняшний день является самым популярным товаром там.

Попытки создать "преступный порядок" быстро останавливают

Представитель украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко заявил, что некоторые бывшие осужденные россияне пытались ввести в лагере "преступный порядок", основанный на глубоких традициях российской тюремной иерархии. Так они хотели показать, что здесь "великие люди", рассказал представитель Координационного штаба.

"Мы очень быстро останавливаем это. Мы говорим им, что если вы будете плохо себя вести, мы вас освободим и пусть украинцы разберутся с вами. Обычно это работает", — отметил он.

"Россияне подвергались пропаганде всю жизнь"

В бой в июле 39-летний Николай из Приморска ушел, веря, что россияне и украинцы – это один народ, который разделяет НАТО. Но уже сегодня он проснулся в шесть утра под звуки украинского национального гимна, звучащего из громкоговорителя в его комнате на двоих. После завтрака Николай почтил минутой молчания погибших в результате вторжения России украинцев. Возможно, это ему не нравится, но это пойдет на пользу, говорят в украинском лагере для российских военнопленных, где побывали репортеры издания The Times.

"Я вырос в Советском Союзе, поэтому чувствую, что мы одна страна", — сказал он, сидя в лазарете лагеря, где выздоравливает после пулевого ранения в руку.

Эту неоимпериалистическую идеологию, изложенную президентом Владимиром Путиным, в украинском лагере пытаются депрограммировать.

"Это как попытка вытащить кого-то из секты"

"Россияне были подвергнуты пропаганде всю жизнь, — сказал Петр Яценко. — Это как попытка вытащить кого-то из религиозной секты... Это ускоренный курс истории Украины, который мы даем заключенным, чтобы развенчать заявления Путина о том, что Украина не является независимой государством".

Чтобы попасть из своих жилых помещений в столовую, пленные должны пройти по улице, заставленной фотографиями деятелей из прошлого Украины. Среди них – портреты Степана Бандеры и Тараса Шевченко, говорится в материале. По словам Яценко, символом того, как большинство российских заключенных смотрят на Украину, есть один новоприбывший, который посмотрел на фотографию Бандеры и подумал, что это фотография молодого Путина.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська рассказал, что оккупанты, которым посчастливилось не погибнуть, без дела не сидят. Они работают, в основном занимаются обработкой дерева.

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