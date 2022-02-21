"Это какой-то сюр": в Кривом Роге коммунальное предприятие отправляет письма с марками страны-агрессора

"Это какой-то сюр": в Кривом Роге коммунальное предприятие отправляет письма с марками страны-агрессора

Предприятие рассылает конверты с марками с изображением флага РФ.

В Кривом Роге коммунальное предприятие "Криворожтеплосеть" попало в скандал из-за писем. Предприятие рассылает конверты с марками с изображением флага РФ.

Об этом сообщила депутат Терновского районного совета в Кривом Роге Вера Поляк.

Народная избранница написала в КП "Криворожтеплосеть" депутатское обращение о распределении тепловой энергии за предыдущие годы. Вчера, получила официальный ответ в конверте с марками флага страны-агрессора.

"На 9 году войны со страной-агрессором, дожили, КП "Криворожтеплосеть" — коммунальное предприятие, присылает письма депутату, используя марки с российскими флагами. А Укрпочта?", — возмущается Вера Поляк.

Пользователи Сети прокомментировали увиденное:

Это какой-то сюр.

В этом городе уже ничему не удивляешься.

Марки российские 2007 года, понятно, что они не могут быть средством оплаты, тем более в Украине. Тот, кто клеил, это понимал и потому заклеил "Россия". Вот интересно, как письмо дошло? "Укрпочта" посчитала их, как по 8 грн. Не обратили внимание?

А то п*дло, что языком своим лизало, не видело что лепит?

Как филателист утверждаю: здесь какая-то нестыковка. В Украине действительными знаками почтовой оплаты только марки Украины. Вот только где эта нестыковка, непонятно...

Это кто-то рассчитывал "заработать" на "убытке почты". Но в этом случае такая коммерческая отправка стоит 0,0 потому что марки непогашены. Поэтому российские марки в этом случае, скорее всего, можно рассматривать как виньетку.

ТСН.ua обратился к руководству КП "Криворожтеплосеть" с просьбой объяснить, почему коммунальное предприятие украинского города использует марки страны-агрессора. Там сослались на занятость и просили позвонить позже. Также ТСН.ua обратился в Укрпочту с просьбой прокомментировать использование указанных марок. Ответа пока не последовало.

Напомним, что в Харькове на уроках школьникам рассказывают об известных людях на примере Путина.

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