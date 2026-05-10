"Это катастрофа": в Минсоцполитики ответили, сколько людей проживает на подконтрольных Украине территориях

На подконтрольной правительству Украины территории сейчас проживает от 22 до 25 миллионов человек. Такие оценки озвучил Министр социальной политики Денис Улютин.

Об этом сообщает LB Live.

«Я считаю, что меньше (человек проживает на подконтрольной территории — ред.). Это катастрофа. 22-25 млн», — говорится в сообщении.

В то же время директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова приводит более высокие данные — около 29 миллионов человек, тогда как в прошлом году показатель составил примерно 30 миллионов.

По ее словам, сокращение населения Украины связано преимущественно не с новой волной миграции за границу, а со смертностью и общим демографическим кризисом.

Ранее демографиня предупредила о новой волне миграции украинцев после отмены военного положения. Речь идет о ситуации, когда женщины с детьми уже уехали за границу, а потом к ним могут присоединиться мужчины. По состоянию на февраль 2026 года в странах ЕС находится около 4,4 млн. украинцев, и это количество растет. По оценкам эксперта, возвращение украинцев домой остается ограниченным — вернулись менее миллиона человек.

Напомним, демограф спрогнозировал, что после завершения войны в Украину вернется примерно 40-50% украинцев, ныне находящихся за границей. Добавляется, что это будет лучший сценарий в условиях стабильного мира. Главными факторами возврата называют безопасность, жилье и работу. В то же время, чем дольше продолжается война, тем меньше людей планируют ехать домой.

