"Это книга о моей войне": Залужный опубликовал первую рукопись

"Моя война" – первая часть трилогии, которую будут составлять книги "Моя война", "Наша война" и "Их война".

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный выпустил свою первую книгу под названием "Моя война". Она – первая в трилогии.

Об этом он сообщил в соцсети.

Экс-головком сообщил, что начал работать над книгой еще в марте 2023-го, когда занимал должность главнокомандующего. Рукопись редактировала его жена.

"Делюсь с вами своим собственным рассказом о себе, о моих мнениях и жизненных решениях", — подчеркнул он.

По словам Залужного, писал книгу для молодежи и хочет в ней "донести важную истину: в жизни возможно все, если ты этого очень хочешь". Также он подчеркнул, что это книга о его войне.

"Это книга о моей войне. Во-первых, война с собственными страхами, которые не дают что-то делать. Во-вторых, война с людьми, которые препятствуют достижению цели. И наконец — война с обстоятельствами, которые становятся преградами в жизни", — сообщил Залужный..

Две следующие книги в трилогии будут названы "Наша война" и "Их война". Сейчас Валерий Залужный работает над второй – "Нашей войной".

Как сообщалось, согласно результатам опроса агентства InfoSapiens, уровень общественного доверия к бывшему главнокомандующему ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного составляет 76,8%. Это на 2,1% больше, чем в октябре (74,7%).

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