Это либо преступление, либо ошибка: Зеленский сообщил о "задерживающихся" 8 млрд евро для Украины

Какая именно европейская страна задерживает выплаты, глава нашего государства не сказал.

Искусственная задержка макрофинансовой помощи Украине от одной из стран ЕС – это либо преступление, либо ошибка.

Именно так сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат. 8 млрд евро для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи нашему государству – это либо преступление, либо ошибка, и сложно сказать, что от этого хуже в таких условиях полномасштабной войны", — отметил Зеленский.

Однако президент не назвал страну ЕС, о которой говорилось в его обращении.

"Какая европейская страна сейчас тормозит это, называть не хочу. Будем верить, что это все же ошибка и что она будет исправлена", — добавил он.

Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару от 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – от 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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