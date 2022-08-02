"Это мощные соседи": Зеленский встретился с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау

Глава государства призвал Збигнева Рау приложить усилия к освобождению из вражеского плена украинцев, входивших в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау.

Об этом сообщили на официальном сайте главы государства.

Глава государства поблагодарил президента и правительство Польши, а также весь польский народ за мощную поддержку Украины во время полномасштабного российского вторжения.

"Это мощные соседи, которые помогают нам сегодня, в этот исторический момент, поддерживая нас по разным направлениям», – сказал Владимир Зеленский.

Он также выразил благодарность Польше за помощь вынужденно перемещенным лицам из Украины.

"Помогают кто чем может — принимая в семьях, помогают нашим детям, помогают семьям находить работу и убежище", — отметил глава государства.

Президент отметил законодательные инициативы Польши в поддержку украинцев, находящихся на территории этого государства. Он напомнил, что Верховная Рада приняла аналогичный закон об особом статусе поляков в Украине.

"Я считаю, что таких вещей между нашими народами должно быть как можно больше. Такое единение в настоящее время свидетельствует об общем будущем наших народов, наших независимых суверенных государств", – сказал он.

Владимир Зеленский поблагодарил Польшу за оборонную помощь Украине, в частности, по поставкам самоходных артиллерийских установок Krab.

Напомним, Дуда сравнил россиян в Мариуполе с нацистами в Варшаве.

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