"Это мощный сигнал, в некоторой степени сработавший": генерал Маломуж прокомментировал реакцию ОП на статью Залужного

Офис президента Украины Владимира Зеленского раскритиковал колонку в The Economist, которую написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Генерал армии Украины, председатель Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг. Николай Маломуж отметил, что это свидетельствует о том, что между президентом и Залужным возникли противоречия, которые нужно урегулировать.

Об этом Николай Маломуж сообщил во время эфира телеканала "Эспрессо".

По словам генерала, Залужный для The Economist выразил свою позицию для того, чтобы не только осветить общую ситуацию по войне в Украине, но и склонить Запад, особенно США, к эффективной поддержке.

"Это мощный сигнал, в некоторой степени сработавший. И никто из ОП — ни заместители, ни глава, не имеют права каким-либо образом комментировать и корректировать позицию главнокомандующего", — отметил Маломуж.

Залужный, по мнению генерала, высказал свою позицию.

"Зеленский может высказать свою позицию или указать на некоторые неточности или свое стратегическое видение. Но этот формат противоречий не должен звучать на уровне прессы или интервью. Здесь должна быть единая позиция. Эти разногласия нужно снять, ограничить все комментарии со стороны ОП, который не имеет никаких полномочий к этому", — добавил Маломуж.

Добавим, что западные СМИ написали о "ярком публичном упреке", который сигнализирует о разрыве между военным и гражданским руководством в Украине во время войны.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал колонку в The Economist, где написал, что ситуация на фронте зашла в тупик, для выхода из которого необходимо совершить большой технологический скачок.

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