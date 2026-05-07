Это может спасти вас: как быстро отличить ядовитую змею от ужа

Гадюка / © Associated Press

Во время пребывания на природе встреча с пресмыкающимся может стать настоящим испытанием для нервной системы. Однако для того чтобы избежать панику и сохранить здоровье, важно знать базовые правила идентификации змей.

Об этом рассказал герпетолог и младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак.

По словам специалиста, самый простой метод отличить ядовитую гадюку от безопасного водяного ужа — это внимательный осмотр спины пресмыкающегося. У большинства гадюк там присутствует характерный рисунок.

«У гадюки вдоль спины будет зигзагообразный рисунок. У большинства гадюк будет такой зигзагообразный рисунок. Мы не берем отдельных особей меланистов, которых очень мало. Они редко встречаются. И если вы видите перед собой полностью угольно-черную змею, скорее всего это тоже будет змея, просто меланист. Но если видите, что вдоль спины идет зигзаг — это змея», — объяснил Марущак.

Эксперт подчеркнул, что именно наличие «зигзага» позволяет быстро идентифицировать опасность и принять соответствующие меры безопасности.

Существует и другой способ идентификации, однако требует большей отваги и близкой дистанции, что не всегда приемлемо для обычного человека. Речь идет о форме зрачков пресмыкающегося.

«Можно еще, конечно, посмотреть им в глаза. Поскольку только у гадюк вертикальный зрачок, а у всех других змей нашей фауны он круглый, как у человека. Но я сомневаюсь, что кто-то будет при встрече разглядывать змеиные глаза. Поэтому лучше использовать более простой метод определения», — добавил герпетолог.

Специалист советует не делать резких движений и не пытаться убить змею. Большинство пресмыкающихся пытаются избежать контакта с человеком и кусают только в случае самообороны. Знание того, что перед вами — уж или змея — поможет сохранить спокойствие. Помните: водяные уже не имеют яда, однако их присутствие вблизи водоемов часто пугает отдыхающих не меньше гадюк.

Напомним, медики и специалисты по медицинской помощи отмечают: в случае укуса змеи нельзя высасывать яд, разрезать место укуса, накладывать жгут или прикладывать лед, поскольку это может только ухудшить состояние пострадавшего. Также врачи советуют не употреблять алкоголь или стимуляторы после укуса.

В случае чрезвычайной ситуации рекомендуется сохранять спокойствие, вызывать скорую помощь, зафиксировать пораженную конечность и следить за симптомами. Специалисты отмечают, что в Украине ядовиты несколько видов гадюк, а их укусы нуждаются в обязательной медицинской помощи.

