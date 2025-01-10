"Это наша мечта": Зеленский рассказал о гарантиях безопасности и возможном завершении войны

Украине нужны действенные гарантии безопасности, чтобы сделать невозможным российское вторжение в будущем.
Украина надеется получить от союзников реальные гарантии безопасности и уже в этом году добиться окончания войны.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24.
"Для нас очень важно, чтобы мы все, знаете, были правильно информационно подготовлены, чтобы мы понимали, что происходит. Путин хочет и всегда хотел уничтожить Украину полностью. Это факт. Это его мечта – уничтожить, оккупировать нас полностью. И не надо верить в другие сказки", – сказал президент.
По его словам, именно потому, что Украина противостоит безумным мечтам кремлевского диктатора, ей необходимы такие гарантии безопасности, которые сделают невозможным следующее российское вторжение в будущем.
"Нужны гарантии безопасности, которые не дадут возможности ему [Путину – ред.] снова прийти с войной. Это наша мечта – в этом году получить такие гарантии и в этом году закончить войну. Мы будем делать для этого все", – подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, по словам Зеленского, "фюрер" не хочет, чтобы война прекращалась. Он удваивает агрессию. Но есть то, что принудит Путина к миру.
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