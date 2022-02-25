"Это наша реальность": The New York Times показал новорожденных в бомбоубежищах Днепра

"Это наша реальность": The New York Times показал новорожденных в бомбоубежищах Днепра

С виду деткам от нескольких часов до нескольких дней.

Днепр стал объектом ракетных ударов после вторжения в Украину войск Российской Федерации: в подвале больницы организовали импровизированное бомбоубежище.

Об этом сообщает The New York Times в Instagram.

Так, новорожденных детей из отделения интенсивной терапии местной детской больницы переместили в импровизированное бомбоубежище на нижнем уровне здания. В подвал переместили около десяти младенцев, которые находились в отделении новорожденных.

Младенцам с виду от нескольких часов до нескольких дней. Детишек завернули в одеяла разных цветов и положили на импровизированные кровати. Кроме того, медики использовали надувные мешки, чтобы давать малышам кислород.

"Это отделение реанимации. В бомбоубежище. Можешь ли ты представить? Это наша реальность" — об этом The New York Times сообщил заведующий отделением новорожденных Днепропетровской областной детской клинической больницы Денис Сурков.

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