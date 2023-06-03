Это настоящий яд: каким удобрением ни в коем случае нельзя подкармливать лук

С первого взгляда выращивать лук просто. Но, оказывается, внесение неправильного удобрения может стать причиной того, что эта культура начинает засыхать прямо на грядке. Чем подкормить лук, чтобы получить большой урожай?

Это удобрение лучше остаться для кабачков, томатов или огурцов, а вот лук после такой подкормки точно не нарастит большие головки.

Речь идет о подкормках с использованием травы. Многие любят использовать разные настойки. Особенно часто готовят их из крапивы. Но такое удобрение оказывает негативное влияние на подземную часть лука. От него луковица перестает расти, а вся энергия уходит на наращивание зеленых побегов.

Также не стоит использовать дрожжи, которые дают такой же результат.

Чем подкормить лук: народные методы

Лук любит правильно подобранные удобрения, хотя и не требует слишком частой подкормки. Для активного роста и развития этой культуры требуется азот. Поэтому лучшими органическими и минеральными удобрениями будут:

калийная соль — подкармливают корнево, используя 1 чайную ложку вещества на ведро воды;

— подкармливают корнево, используя 1 чайную ложку вещества на ведро воды; нитрофоска – можно подливать под корень или рассыпать порошок на грядке (в первом случае нужно взять 2 столовые ложки на ведро воды);

– можно подливать под корень или рассыпать порошок на грядке (в первом случае нужно взять 2 столовые ложки на ведро воды); пепел как удобрение для лука – или рассыпать по земле (500 г на 1 квадратный метр) или приготовить настой (300 г пепла на 10 литров кипятка, настаивать три дня);

– или рассыпать по земле (500 г на 1 квадратный метр) или приготовить настой (300 г пепла на 10 литров кипятка, настаивать три дня); аммиачная селитра – удобрение разливается на корни лука, используйте 2 столовые ложки вещества на ведро воды;

– удобрение разливается на корни лука, используйте 2 столовые ложки вещества на ведро воды; подкормку лука куриным пометом — сначала помет разводят в воде (соотношение 1:20), а затем 500 г раствора заливают ведром воды и поливают грядки.

Обратите внимание, если вы хотите получить самые большие зеленые перья лука, а не крепкую головку, тогда можно использовать дрожжи (сухие или свежие). Для этого смешайте 1 кг свежих (10 г сухих) дрожжей с 2 столовыми ложками сахара и ведром теплой воды.

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