"Это не блэкаут, а каскадная авария": эксперт о ситуации в энергосистеме

Энергосистема / © Алексей Кулеба

Сегодняшняя масштабная потеря света в домах украинцев не была «национальным блэкаутом», как многие успел подумать.

Экс-глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий объяснил, что на самом деле произошло с энергосистемой и почему ситуация отличается от катастрофического сценария ноября 2022 года. Об этом он написал пост в Facebook.

Что произошло на самом деле?

По словам эксперта, речь идет о каскадной системной аварии. Поскольку энергосети Украины, Молдовы и Румынии работают в тесной синхронизации, сбой в одном секторе мгновенно спровоцировал эффект домино.

«Нарушение во взаимосвязанных энергосистемах трех стран привело к серьезному инциденту. Именно это стало причиной массовых отключений, а не полной обесточивания страны», — отметил Кудрицкий.

«Легкий испуг»

Кудрицкий успокоил: хотя ситуация выглядела угрожающе, Украина отделалась «легким испугом».

В отличие от событий ноября 2022 года целостность системы сохранена.

Подобные случаи уже были ранее, и энергетики имеют четкие протоколы для быстрого восстановления.

Систему удалось стабилизировать гораздо быстрее, чем в случае полного блекаута.

Сейчас специалисты продолжают работу над устранением последствий каскадного сбоя, чтобы вернуть питание всем потребителям.

Напомним, в «Укрэнерго» сообщили о том, что энергосистема Украины возобновляется после системной аварии, которая произошла в результате одновременного отключения высоковольтных линий между энергосистемами Румынии и Молдовы и между Западной и Центральной частями Украины.