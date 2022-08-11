"Это не будет где-нибудь": государство обещает расселять всех переселенцев, эвакуированных из зоны боевых действий

Так, именно государство полностью берет на себя расходы по обеспечению внутренне перемещенных лиц жильем.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук во время брифинга.

"Люди приедут и совершенно бесплатно будут расселены, никто из них деньги брать не будет и точно не будут выселять. Если мы уже организовали эвакуационное влечение и человек села, он должен знать, что их ждут, их встретят на перроне, увезут и они будут проживать в приемлемых условиях. Это не будет как-нибудь, где-нибудь", — сказала Верещук.

Напомним, во время эвакуации из временно оккупированной Васильевки Запорожской области на блокпоста умерли уже 10 человек, стоявших в очереди на выезд на подконтрольную Украине территорию.

По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, в Васильевке на блокпоста до сих пор остается более тысячи автомобилей, ожидающих эвакуации.

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