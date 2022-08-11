"Это не будет где-нибудь": государство обещает расселять всех переселенцев, эвакуированных из зоны боевых действий

Обязательная эвакуация мирных жителей из зоны ведения боевых действий предполагает расселение всех переселенцев.
Так, именно государство полностью берет на себя расходы по обеспечению внутренне перемещенных лиц жильем.
Об этом сообщила вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук во время брифинга.
"Люди приедут и совершенно бесплатно будут расселены, никто из них деньги брать не будет и точно не будут выселять. Если мы уже организовали эвакуационное влечение и человек села, он должен знать, что их ждут, их встретят на перроне, увезут и они будут проживать в приемлемых условиях. Это не будет как-нибудь, где-нибудь", — сказала Верещук.
Напомним, во время эвакуации из временно оккупированной Васильевки Запорожской области на блокпоста умерли уже 10 человек, стоявших в очереди на выезд на подконтрольную Украине территорию.
По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, в Васильевке на блокпоста до сих пор остается более тысячи автомобилей, ожидающих эвакуации.
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