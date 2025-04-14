"Это не был несчастный случай": сенатор ответил на заявление Трампа о Сумах

Сенат США. / © Associated Press

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Россия совершила ужасную ошибку, нанеся баллистический ракетный удар по Сумам 13 апреля. Впрочем, это заблуждение не было случайностью.

Как это заявил сенатор-демократ Тим Кейн, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, пишет РБК.Украина.

По его словам, президент Трамп прав, называя атаку на Сумы "ужасной". Впрочем, это заблуждение не было случайным.

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"Это была ужасная ошибка, но это не был несчастный случай. Есть ошибка в том, что Россия никогда не должна была этого делать. Россия не должна была нападать на мирное население в Вербное воскресенье", - подчеркнул Кейн.

Сенатор не считает, что в РФ могут утверждать, что удар по центру областного центра был просто несчастным случаем. По его словам, путинская армия хорошо знала, что делала, когда ударила по Сумам. Это вызывает реальные вопросы "относительно их добросовестности в этот период, когда мы должны обсуждать прекращение огня".

"На самом деле россияне не утверждают, что это был несчастный случай. Они утверждали, что сделали это умышленно по причине, которая мне кажется вполне подозрительной. Если вы посмотрите на обстоятельства недавних нападений России на гражданское население, то они происходят в воскресенье в городах, где расположены детские площадки, - детские больницы, - детские больницы".

Напомним, президент США Дональд Трамп отреагировал на удар России по Сумам. В частности, он считает, что россияне совершили ошибку.

Дата публикации 17:12, 14.04.25 Количество просмотров 58 Сумы "слили"?! Скандал на фоне ударов ракетами!