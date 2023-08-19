"Это не было моей мечтой": Резников откровенно прокомментировал слухи о своем увольнении

Алексей Резников объяснил, что министр обороны назначается президентом Украины, поэтому нардеп Алексей Гончаренко, ранее распространивший информацию об отставке Резникова, не имеет отношения ко всем этим процедурам.

Об этом министр обороны рассказал 24 каналу.

Резников объяснил, что согласно Конституции министр обороны и министр иностранных дел назначается и определяется Президентом Украины. То есть, только решение президента с голосованием Верховной Рады может отправить в отставку одного или другого министра. Остается также возможность увольнения по собственному желанию. В этом случае пишут просьбы к президенту и он представляет это на рассмотрение в парламент. Назначение послов – это тоже решение президента.

"Насколько мне известно, Алексей Гончаренко не имеет отношения ко всем этим процедурам, поэтому где он взял эту информацию — мне неизвестно. Поэтому это трудно комментировать. Меня уже и в феврале ждали на другой должности", — отметил Алексей Резников и добавил, что уволиться может и сам, если "уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими его отставки".

"Когда мы с президентом в августе 2021 года обсуждали его предложение (относительно должности – ред.), он знал, что это не было моей мечтой. Мы сразу обсудили, что это – временная история для меня. Я не являюсь человеком, который хочет быть чиновником всю свою жизнь. У меня нет политических амбиций. Он знает о моих планах и желаниях читать лекции и заниматься частной практикой", – рассказал министр обороны.

Министр обороны Украины Алексей Резников / Фото: Associated Press

Согласится ли Резников на роль посла

Глава Минобороны признался, что на предложение на место посла Украины в Великобритании, он вряд ли согласится.

"Здесь не вопрос "куда?", а вопрос "чтобы что?". Я - человек проекта, вот если есть задача - то выполню ее. Просто так получить какую-то должность мне не интересно, потому что ты все равно остаешься на публичной службе. А это - очень неблагодарная история, ты получаешь только "на орехи", - сказал Резников.

Речь идет и о критике со стороны коллег, поклонников, ненавистников и обычных людей. В то же время, по мнению министра, это правильно, ведь власти должны оставаться под определенным давлением.

"Вот адвокатура была создана как противодействие властям, чтобы дать право на защиту. Я по своей природе защитник. Поэтому пребывание на публичной службе – это постоянный вызов", – подчеркнул министр обороны.

На слухи о назначении руководителем Министерство юстиции Резников ответил так: "Это звучало давно. И когда-то, задолго до нынешних событий, для меня, как для юриста, это было амбициозным проектом. Я видел, какие реформы можно было сделать для юридического цеха. Но это было давно. Сейчас я считаю, что у нас хороший министр Денис Малюска".

Напомним, 1 августа депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что Алексей Резников может уйти из Минобороны на новую должность. Вроде бы его должны назначить послом Украины в Британии. Дипломатическое кресло стало свободным после увольнения Вадима Пристайко 21 июля.

В то же время, в украинском МИД отреагировали на информацию народного депутата и призвали политиков не заниматься кадровыми вопросами.

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