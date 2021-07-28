"Это не часть нашей истории, это и есть наша история": Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси

"Это не часть нашей истории, это и есть наша история": Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси

Президент напомнил, что Киевская Русь — это мать нашей истории, а 24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети.

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю Дня Крещения Киевской Руси — Украины. Именно 1033 года назад Великий князь Киевский Владимир окрестил Киевскую Русь.

10-минутное видеообращение президента на фоне Софийского собора было опубликовано 28 июля.

"Между Киевской Русью и Украиной — тысяча лет и один знак. В тексте соответствующего указа Президента Украины между ними стоит тире. И это не просто знак препинания. Это знак того, что Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы. В ее столице, которая является столицей современной Украины, началась история христианства в Восточной Европе, когда 1033 года назад Великий князь Киевский Владимир окрестил Киевскую Русь. Киевскую Русь — Украину.

Это не часть нашей истории, это и есть наша история. Нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах", — отметил президент.

"Киевская Русь — это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети. И они по праву — ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров", — напомнил глава государства.

Зеленский также перечислил немало примеров, когда на территории Киевской Руси, а затем и Украины, были разрушены церкви, храмы и другие памятники архитектуры и призвал сделать правильный вывод: "что построено — не потерять, что разрушено — восстановить, увлеченно — вернуть. А все это вместе и всем вместе — навсегда сохранить. А значит — сохранить себя и государство".

Напомним, 28 июля 2021 года православная церковь отмечает великий церковный праздник — крещение Киевской Руси. Событие состоялось почти через тысячу лет после смерти и воскресения Спасителя. Официальная дата, подтвержденная летописям — 988 год.

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